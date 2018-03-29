В Испании придумали интересный метод, как лечить полицейских собак от стресса

Полицейские собаки в Мадриде будут слушать классическую музыку, чтобы избавиться от сильного стресса. Местная полиция уже установила специальную систему, которая обеспечивает музыкальную терапию собакам.

Нововведение предусматривает, что несколько раз в день собаки должны слушать классическую музыку, которую называют "эффект Моцарта", информирует ВВС Украина.

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В полиции Мадрида в различных подразделениях служит 22 собаки. Они специализируются на обнаружении наркотиков и взрывчатки, также принимают участие в спасательных операциях, и собаки переживают на этой работе большой стресс, а потому такая терапия необходима,

– сообщает местная власть.

Для этого животным выделят специальные помещения. Также там предусмотрят кондиционирование воздуха, чтобы летом они не перегревались, а зимой не переохлаждались.