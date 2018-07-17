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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

В Испании создали кроссовки из водорослей и океанского пластика

91 Читати новину українською
Кроссовки Ecoalf
Кроссовки Ecoalf / www.dezeen.com/

Испанский бренд Ecoalf создал стильные кроссовки из водорослей и океанского пластика. Использование переработанных материалов приобретает все большую популярность, чем решили и воспользоваться создатели бренда.

Об этом сообщается на Dezeen.

Как отмечают в издание, для создания каждой пары кроссовок использовали пять пластиковых бутылок, которые находили в Средиземном море. Впоследствии их отправляли на переработку в пряжу, из которой уже потом создавали черную трикотажную верхнюю часть обуви.

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Подошву кроссовок изготавливали из излишков водорослей, растущих в озерах и реках и затем превращали их в гибкий и легкий пенопласт. Новые черные кроссовки из переработанных материалов выглядят как носки, которые удобно сидят на ноге, а легкая подошва позволяет удобно перемещаться.

Новые кроссовки от Ecoalf поступят в продажу в сентябре 2018 года и станут частью коллекции "Ocean Waste от Ecoalf".

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Экология
Источник: 24 Канал
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