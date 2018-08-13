В Испании во время фестиваля упала деревянная конструкция: много пострадавших
В городе Виго на западном побережье Испании во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino на набережной под посетителями провалилась деревянная конструкция, более 300 человек пострадали.
Об этом сообщает ВВС.
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Сотни людей стояли на деревянной платформе. Под их весом деревянная конструкция развалилась и упала в море. Людей пришлось доставать водолазам и спасателям. Известно, что 313 человек получили травмы, пятеро – в тяжелом состоянии.
К счастью, погибших в результате инцидента нет.
"Это была большая и крепкая деревянная платформа. Мы пока не знаем, почему она не выдержала веса людей. Количество травмированных может возрасти, сейчас врачи работают над тем, чтобы дать нам больше информации", – отметил мэр города Виго Абель Кабалеро.