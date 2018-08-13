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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Испании во время фестиваля упала деревянная конструкция: много пострадавших

27 Читати новину українською
В Испании во время фестиваля упала деревянная конструкция
В Испании во время фестиваля упала деревянная конструкция / www.elmundo.es

В городе Виго на западном побережье Испании во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino на набережной под посетителями провалилась деревянная конструкция, более 300 человек пострадали.

Об этом сообщает ВВС.

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Сотни людей стояли на деревянной платформе. Под их весом деревянная конструкция развалилась и упала в море. Людей пришлось доставать водолазам и спасателям. Известно, что 313 человек получили травмы, пятеро – в тяжелом состоянии.

К счастью, погибших в результате инцидента нет. 

"Это была большая и крепкая деревянная платформа. Мы пока не знаем, почему она не выдержала веса людей. Количество травмированных может возрасти, сейчас врачи работают над тем, чтобы дать нам больше информации", – отметил мэр города Виго Абель Кабалеро.

Теги: Фестивали Музыка
Источник: 24 Канал
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