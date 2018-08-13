В Испании во время фестиваля упала деревянная конструкция: много пострадавших

В городе Виго на западном побережье Испании во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino на набережной под посетителями провалилась деревянная конструкция, более 300 человек пострадали.

Об этом сообщает ВВС.

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Сотни людей стояли на деревянной платформе. Под их весом деревянная конструкция развалилась и упала в море. Людей пришлось доставать водолазам и спасателям. Известно, что 313 человек получили травмы, пятеро – в тяжелом состоянии.

Preocupado por las noticias que llegan acerca del desplome de una parte de la pasarela de madera del Puerto de Vigo. Confiamos en que no se confirme ningún herido grave. Nos acercamos. #Marisquino18 pic.twitter.com/WLCF3aP3aM — Diego Gago Bugarín (@DiegoGagoB) 12 серпня 2018 р.

К счастью, погибших в результате инцидента нет.

Marisquiño: este vídeo muestra los instantes después del colapso del muelle en Vigo. Via @VstolGz pic.twitter.com/fll89lfpXJ — Matthew Bennett (@matthewbennett) 12 серпня 2018 р.

La prueba: el PP predijo el accidente de Vigo y el alcalde socialista no escuchó https://t.co/NbAIzzEtuR vía @ESdiario_com — Miguel Fidalgo (@Miguel_Fidalgo) 13 серпня 2018 р.

"Это была большая и крепкая деревянная платформа. Мы пока не знаем, почему она не выдержала веса людей. Количество травмированных может возрасти, сейчас врачи работают над тем, чтобы дать нам больше информации", – отметил мэр города Виго Абель Кабалеро.