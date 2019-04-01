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      В Испании закрыли зоопарк, а зверей оставили умирать в вольерах: фото и видео

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      Зоопарк в Испании закрыли, однако животных оставили без там присмотра
      Зоопарк в Испании закрыли, однако животных оставили без там присмотра / The Sun

      После того, как в зоопарке в испанском городе Аямонте умерло несколько животных, по требованию активистов его закрыли. Однако городские власти нового дома зверям не нашли, поэтому те медленно умирают в своих вольерах.

      Зоопарк закрыли еще в январе. Так что за животными не ухаживают уже более двух месяцев, пишет The Sun.

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      За животными не ухаживают / / The Sun

      Инцидент получил огласку, когда в зверинц наведались зоозащитники. Они увидели, что животных так никто и не забрал. Как и ранее, звери находятся в вольерах, за стеклом, в ограждениях. Поскольку они еще живы, то, очевидно, их время от времени подкармливают. Но животные не имеют чистой питьевой воды. Вся вода, что они сейчас имеют, аж позеленела и может быть зараженной инфекционными болезнями.


      Животные не имеют пригодной для питья воды // The Sun

      Зоозащитники сообщают, что животные страдают в грязных вольерах и подавлены психологически. Кроме того, им нужна ветеринарная помощь.


      В Испании закрыли зоопарк, но животных не забрали // The Sun


      Кормят ли животных – неизвестно// The Sun


      В зоопарке нет охраны // The Sun


      Кормят ли животных – неизвестно // The Sun


      Звери постоянно сидят в вольерах // The Sun


      В Испании закрыли зоопарк, однако животных не забрали / / The Sun

      В зоопарке Испании, который закрыли, умирают животные: видео

      blog_ava
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      Теги: Мир животных
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