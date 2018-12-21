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      В историческом центре Львова владелец АЗС построит отель: как он будет выглядеть

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      В историческом центре Львова построят современный отель
      В историческом центре Львова построят современный отель / Визуализация ЛГС

      На площади Мицкевича в центре Львова, который входит в историческое наследие ЮНЕСКО, появится 6-этажный отель.

      Соответствующие градостроительные условия и ограничения согласовали на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета 21 декабря.

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      Реализовывать проект многоэтажного отеля с подземным паркингом будет фирма, принадлежащая известному украинскому бизнесмену родом из Львовщины Виталию Антонову.

      У застройщика, которым выступает ООО "Центр развития недвижимости", говорят, что уже получили разрешение от ЮНЕСКО и Минкульта, поскольку территория, где должна появиться новая постройка относится к исторической части города.

      Проект готель площа Міцкевича Львів
      На площади Мицкевича во Львове построят отель

      Согласно градостроительным условиям и ограничениям, высота здания не должна превышать 22 метров, а площадь застройки – 100%, то есть она должна быть возведена в пределах предыдущего исторического здания, которое снесли.

      Львів готель Міцкевича
      Визуализация проекта 6-этажного отеля в центре Львова

      В соответствии с согласованным проектом, на площади Мицкевича, 9 должен появиться 6-этажный отель, на первом этаже которого будут коммерческие помещения, а на верхних этажах – ивент-холл с панорамной террасой.

      готель Львів Міцкевича проект
      Как будет выглядеть проект гостиницы в историческом центре Львова

      проект готель Міцкевича Львів
      Проект современного отеля на площади Мицкевича во Львове

      Как пишет Zaxid.net, строительство обойдется инвестору примерно в 15 миллионов гривен.

      Об ООО "Центр развития недвижимости" известно, что оно входит в состав Универсальной инвестиционной группы известного бизнесмена Виталия Антонова.

      В его холдинг входит ПАО "Концерн Галнафтогаз" – сеть заправочных комплексов "ОККО" и один из крупнейших производителей хлеба в Украине – ПАО "Концерн Хлебпром".

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      Теги: Новости Украины Новости Львова ЮНЕСКО Строительство Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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