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      В Италии футбольный матч омрачила резня и расизм: Роналду встал на защиту конкурентов

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      Калиду Кулибали
      Калиду Кулибали / Getty Images

      В Италии матч 18 тура Серии А между "Интером" и "Наполи" был омрачен дракой болельщиков и расистскими выкриками в адрес футболистов.

      Четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения во время беспорядков, устроенных фанатами "Интера" в день матча. Одного из фанов госпитализировали с тяжелыми увечьями живота.

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      Как сообщает Football Italia, столкновения фанатов происходили до и во время матча. Трое болельщиков "Наполи" с незначительными повреждениями получили медицинскую помощь на месте, еще один болельщик, 43-летний мужчина, был госпитализирован с тяжелыми ранениями живота.

      Также в тяжелом состоянии в больницу был доставлен 30-летний фанат "Интера", которого во время беспорядков сбила машина.

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      Вместе с тем, фанатов миланского клуба обвиняют в расизме. В частности, главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что его команда просила остановить матч против "Интера" из-за расистских оскорблений в адрес сенегальского защитника Калиду Кулибали, который был удален.

      "На матче была странная атмосфера. Мы трижды просили судью остановить игру. Диктор три раза делал объявления по стадиону. Очевидно, что Кулибали был раздражен. Мы трижды просили о том, чтобы были приняты какие-нибудь меры, но матч продолжился. Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После четырех, после пяти объявлений?

      Возможно, в следующий раз мы проявим инициативу и сами перестанем играть. Скорее всего, нам засчитают поражение, но мы готовы к этому. То, что происходило на "Джузеппе Меацца", плохо для итальянского футбола", – цитирует Анчелотти The Guardian.

      Не обделил вниманием инцидент нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он опубликовал в своем Instagram фото с защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

      "Я всегда выступаю за образование и уважение как в мире, так и в футболе. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации!" – заявил португалец.

       

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Наполи ФК Интер
      Источник: 24 Канал
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