В Италии готовятся к продлению карантина, а в супермаркеты будут пускать по одному

Суровый карантин в Италии власти собираются продолжить. Другого выхода просто нет, считают чиновники. Это подтверждает и статистика смертности от коронавируса: 18 марта от Covid-19 умерло рекордное количество людей – 475 человек.

О необходимости продления карантина заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Corriera dela Serra.

Актуально коронавирус в Италии: за сутки умерло рекордное количество людей

Так, строгие ограничения должны были длиться до 3 апреля. Теперь их продолжат, а вот насколько – в правительстве Италии опасаются прогнозировать.

Принятые меры, такие как прекращение деятельности компаний и закрытие школ, могут быть только продолжены. Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций. Не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, тоже могут только быть продолжены,

– заявил Конте.

Он также отметил, что Италии удалось избежать краха системы, ограничительные меры работают. Впрочем, добавил: невозможно будет быстро вернуться к прежней жизни, когда эпидемия достигнет пика и заражения начнут уменьшаться.

Вместе с тем, известно, что с 20 марта в супермаркеты в Италии людей будут пускать по одному. Такой информацией в соцсетях поделилась украинка Юлия, проживающая в итальянском городе Салерно, что на юге страны.

Дома можно оставлять людям только в действительно важных случаях, например, при покупке продуктов. При этом, человек должен иметь при себе документ, подтверждающий то, что он вышел из дома не просто так,

– замечает она.

Также в рекомендациях, которые отправляют итальянские власти гражданам, указано: за покупками лучше отправлять женщин, потому что они могут оперативнее и разумнее совершить покупки в продуктовом магазине.

Украинка о суровых карантинных ограничениях в Италии: ВИДЕО

Что известно о коронавирусе в Италии?

Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная.



По состоянию на 19 марта известно о 35 713 подтвержденных случаев заболевания в стране. Из них – 2978 летальных.