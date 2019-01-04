В Италии грабители украли 2,3 миллиона евро у инкассаторов изобретательным способом: фото

Итальянская полиция разыскивает грабителей, которые украли 2,3 миллиона евро. Злоумышленники поймали в ловушку и открыли банковский фургон на шоссе.

Об этом сообщает ВВС.

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Известно, что четверо злоумышленников заблокировали фургон двумя грузовиками на автомагистрали возле города Бари, а потом стреляли в воздух, чтобы запугать охранников.

Кроме того, преступники использовали два экскаватора, которыми буквально разрезали заднюю часть фургона и забрали наличные.



Грабители разрезали заднюю часть фургона и забрали наличные//Фото: BBC

Стоит добавить, что трое охранников в фургоне не пострадали. Однако оба грузовика были подожжены, а экскаваторы были оставлены на месте ограбления. Грабители в масках, у которых было автоматическое оружие, скрылись на двух автомобилях.

К слову, деньги предназначались для выплаты пенсий в соседнем городе Матера.