22:58
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Италии грабители украли 2,3 миллиона евро у инкассаторов изобретательным способом: фото

      161 Читати новину українською
      В Италии грабители украли 2,3 миллиона евро у инкассаторов изобретательным способом: фото
      В Италии грабители украли 2,3 миллиона евро у инкассаторов изобретательным способом: фото / corriere.it

      Итальянская полиция разыскивает грабителей, которые украли 2,3 миллиона евро. Злоумышленники поймали в ловушку и открыли банковский фургон на шоссе.

      Об этом сообщает ВВС.

      Читайте также: В США задержали мужчину, который обворовывал дома голливудских звезд на миллионы долларов: фото

      Известно, что четверо злоумышленников заблокировали фургон двумя грузовиками на автомагистрали возле города Бари, а потом стреляли в воздух, чтобы запугать охранников.

      Кроме того, преступники использовали два экскаватора, которыми буквально разрезали заднюю часть фургона и забрали наличные.

      італія пограбування гроші
      Грабители разрезали заднюю часть фургона и забрали наличные//Фото: BBC

      Стоит добавить, что трое охранников в фургоне не пострадали. Однако оба грузовика были подожжены, а экскаваторы были оставлены на месте ограбления. Грабители в масках, у которых было автоматическое оружие, скрылись на двух автомобилях.

      К слову, деньги предназначались для выплаты пенсий в соседнем городе Матера.

      Теги: Полиция Криминальные новости Деньги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      сегодня , 22:03 Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      51
      Главные новости 4 января: первый официальный кандидат в президенты Украины, провокации России
      сегодня , 22:01 Главные новости 4 января: первый официальный кандидат в президенты Украины, провокации России
      329
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Опасные подъемники: что нужно знать о правах туристов на зимних курортах
      сегодня , 21:30 Опасные подъемники: что нужно знать о правах туристов на зимних курортах
      Світлана Попова 83
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      сегодня , 19:01 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 190
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Военные Армении получили от России мощное вооружение
       23 июля 2018 , 08:47
      Активистки FEMEN "засветили" грудью перед мусульманами в Париже
       14 сентября 2015 , 10:59
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук