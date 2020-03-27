В Италии и Великобритании зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус унес жизни 919 человек в Италии и 759 человек в Британии. Болезнь добралась не только к известным политикам или звездам, а также к представителям монаршей семьи.
Коронавирус в Италии
Долгое время Италия была на первом месте по количеству больных COVID-19, обогнав в этом Китай, с которого и началась эпидемия. Однако за сутки 26 марта Америка обогнала все страны мира по количеству зафиксированных больных коронавирусом.
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Однако в Италии ситуация с коронавирусом остается критической, пишет Metro. По состоянию на 27 марта в Италии зафиксировали 80 589 случаев заболевания. За все время умерли 8 215 человек, а выздоровели 10 361 больной.
Как отметил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркур, только за последние сутки в Италии зафиксировали 4 401 случай заражения.
Карантин в Италии: главное
- Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
- В итальянском городе Павия подтвердили коронавирус у 10 младенцев. Инфицирование произошло после рождения, а не внутриутробно.
- В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности от коронавируса. Сейчас худшая ситуация на севере, но власти опасаются, что "горячая точка" может переместиться.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Великобритании
В Британии ситуация не лучше. Страна второй день подряд фиксирует рекордное количество смертей от новой коронавирусной инфекции за день. Всего в Британии из-за коронавируса умерли 759 человек, из них 181 случай – за последние сутки.
Ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. После этого об инфицировании заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок. Также новую болезнь подхватил член монаршей семьи Великобритании – 71-летний принц Чарльз.
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Карантин в Великобритании
- Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами не будут работать). Можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.
- На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой.
- Собираться вместе, больше 2 человек запрещено.
- Закрыты спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.
- Отменены все церемонии, включая свадьбы, исключением являются похороны.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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