В Италии и Великобритании зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки

За последние сутки коронавирус унес жизни 919 человек в Италии и 759 человек в Британии. Болезнь добралась не только к известным политикам или звездам, а также к представителям монаршей семьи.

Коронавирус в Италии

Долгое время Италия была на первом месте по количеству больных COVID-19, обогнав в этом Китай, с которого и началась эпидемия. Однако за сутки 26 марта Америка обогнала все страны мира по количеству зафиксированных больных коронавирусом.

Важно Почему больных в США больше, чем в Китае и Италии: объяснение Трампа

Однако в Италии ситуация с коронавирусом остается критической, пишет Metro. По состоянию на 27 марта в Италии зафиксировали 80 589 случаев заболевания. За все время умерли 8 215 человек, а выздоровели 10 361 больной.

Как отметил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркур, только за последние сутки в Италии зафиксировали 4 401 случай заражения.

Карантин в Италии: главное

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

В итальянском городе Павия подтвердили коронавирус у 10 младенцев. Инфицирование произошло после рождения, а не внутриутробно.

В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности от коронавируса. Сейчас худшая ситуация на севере, но власти опасаются, что "горячая точка" может переместиться.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Великобритании

В Британии ситуация не лучше. Страна второй день подряд фиксирует рекордное количество смертей от новой коронавирусной инфекции за день. Всего в Британии из-за коронавируса умерли 759 человек, из них 181 случай – за последние сутки.

Ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. После этого об инфицировании заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок. Также новую болезнь подхватил член монаршей семьи Великобритании – 71-летний принц Чарльз.

К слову Князь Монако отреагировал на слухи, что он заразил принца Чарльза коронавирусом

Карантин в Великобритании

Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами не будут работать). Можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.

На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой .

. Собираться вместе, больше 2 человек запрещено.

Закрыты спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.

Отменены все церемонии, включая свадьбы, исключением являются похороны.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

