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      В Италии из-за бомбы времен Второй мировой пришлось эвакуировать многотысячный город

      18 Читати новину українською
      Бриндизи – итальянский город-порт / msccruises.fi

      Почти весь итальянский городок Бриндизи пришлось эвакуировать. Спасатели попросили у 54 тысяч местных жителей покинуть свои дома из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.

      Жители Бриндизи должны были покинуть свои дома до 8 утра 15 декабря. Воздушное и железное движение в городе тоже временно останавливали. Об этом информирует La Repubblica.

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      Кроме того, улицы городка контролировали с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город.


      Вероятный радиус поражения бомбы/ фото из соцсетей


      Обезвреживание бомбы

      Интересно! Всего в Бриндизи проживают 89 694 человека.

      Найденная бомба в длину достигала метра и весила 40 килограммов. Вероятнее всего, бомбу английского производства выпустили на город в 1941 году.


      Спасатели работают на месте обнаружения бомбы

      Во второй половине дня бомбу обезвредили и позволили жителям города возвращаться в свои дома.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие Война
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