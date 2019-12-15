В Италии из-за бомбы времен Второй мировой пришлось эвакуировать многотысячный город
Почти весь итальянский городок Бриндизи пришлось эвакуировать. Спасатели попросили у 54 тысяч местных жителей покинуть свои дома из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.
Жители Бриндизи должны были покинуть свои дома до 8 утра 15 декабря. Воздушное и железное движение в городе тоже временно останавливали. Об этом информирует La Repubblica.
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Кроме того, улицы городка контролировали с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город.
Вероятный радиус поражения бомбы/ фото из соцсетей
Обезвреживание бомбы
Интересно! Всего в Бриндизи проживают 89 694 человека.
Найденная бомба в длину достигала метра и весила 40 килограммов. Вероятнее всего, бомбу английского производства выпустили на город в 1941 году.
Спасатели работают на месте обнаружения бомбы
Во второй половине дня бомбу обезвредили и позволили жителям города возвращаться в свои дома.