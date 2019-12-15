В Италии из-за бомбы времен Второй мировой пришлось эвакуировать многотысячный город

Почти весь итальянский городок Бриндизи пришлось эвакуировать. Спасатели попросили у 54 тысяч местных жителей покинуть свои дома из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.

Жители Бриндизи должны были покинуть свои дома до 8 утра 15 декабря. Воздушное и железное движение в городе тоже временно останавливали. Об этом информирует La Repubblica.

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Кроме того, улицы городка контролировали с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город.



Вероятный радиус поражения бомбы/ фото из соцсетей



Обезвреживание бомбы

Интересно! Всего в Бриндизи проживают 89 694 человека.

Найденная бомба в длину достигала метра и весила 40 килограммов. Вероятнее всего, бомбу английского производства выпустили на город в 1941 году.

Around 54,000 people were evacuated from the southern Italian city of Brindisi on Sunday as experts worked to defuse a World War Two bomb. #Italiancity #WW2bomb https://t.co/BaXdNONhQZ pic.twitter.com/J395fq9n6E — Shauntv Global (@shauntvGlobal) December 15, 2019

Brindisi, disinnescata la bomba. I 54 mila evacuati rientrano nelle case https://t.co/BRyaabw6Wu pic.twitter.com/sGPqYM6lhH — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) December 15, 2019

Brindisi, disinnescata la bomba. I 54 mila evacuati rientrano nelle case https://t.co/BRyaabw6Wu pic.twitter.com/sGPqYM6lhH — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) December 15, 2019



Спасатели работают на месте обнаружения бомбы

Во второй половине дня бомбу обезвредили и позволили жителям города возвращаться в свои дома.