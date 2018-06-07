В Италии к власти пришло правительство популистов: почему это плохо для Украины

Итальянский парламент выдвинул вотум доверия и проголосовал за правительство, которое будет возглавлять Джузеппе Конте

Об этом сообщает AFP.

Правительство Конте выступает за отмену антироссийских санкций и хочет добиться этого.

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Накануне верхняя палата итальянского парламента одобрила правительство премьер-министра Джузеппе Конте.

Поэтому 53-летний премьер от ультраправой Лиги Севера и радикального Движения пяти звезд получил мандат на реализацию его программы "правительства перемен".

Конте поставил перед правительством задачу сократить налоги, увеличить расходы на социальное обеспечение и пересмотреть бюджетные и миграционные правила Европейского Союза.