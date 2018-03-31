В Италии мощный взрыв обрушил часть дома: есть пострадавшие и фото с места события
В итальянском городе Рескалдина под Миланом из-за утечки газа произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 9 человек, в том числе 4 детей, все получили ранения и ожоги.
Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что от взрыва обрушилась часть двухэтажного здания.
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Спасатели выразили удивление из-за того, что под завалами никто не погиб. При этом чрезвычайники вытащили из-под обломков здания 4 человек. Остальным удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.
С помощью спецмашин и медицинских вертолетов все пострадавшие доставлены в больницы. По словам медиков, состояние 2 человек оценивается как тяжелое из-за сильных ожогов (30 и 40% тела). Другие пострадавшие, в том числе 2 детей, находятся в стабильном состоянии.