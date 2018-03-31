В Италии мощный взрыв обрушил часть дома: есть пострадавшие и фото с места события

В итальянском городе Рескалдина под Миланом из-за утечки газа произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 9 человек, в том числе 4 детей, все получили ранения и ожоги.

Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что от взрыва обрушилась часть двухэтажного здания.

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Спасатели выразили удивление из-за того, что под завалами никто не погиб. При этом чрезвычайники вытащили из-под обломков здания 4 человек. Остальным удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.

С помощью спецмашин и медицинских вертолетов все пострадавшие доставлены в больницы. По словам медиков, состояние 2 человек оценивается как тяжелое из-за сильных ожогов (30 и 40% тела). Другие пострадавшие, в том числе 2 детей, находятся в стабильном состоянии.

Il crollo della palazzina a Rescaldina, Milano. Nove feriti, 27 sfollati, tanta paura mentre si cercano ancora le cause dello scoppio. Alle 7.30 raccontano i testimoni un boato poi il crollo. #Rescaldina @SkyTG24 pic.twitter.com/Ra6bTX0uLS — Monica Napoli (@Monicanpl) 31 березня 2018 р.

Esplode palazzina a #Rescaldina, tre estratti vivi. Si cercano altre due persone sotto le macerie. pic.twitter.com/o52nRPT0rJ — RadioLombardia (@radiolombardia) 31 березня 2018 р.

Tutti estratti vivi dalla palazzina di #Rescaldina! Un grazie immenso a tutti i Volontari @crocerossa del Comtitato di Legnano-Parabiago!! pic.twitter.com/0Vc4tzQOpk — Mattia Masciadra (@MattiaMasciadra) 31 березня 2018 р.