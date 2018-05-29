В Италии нашли самое старое дерево Европы

Сосна, обнаруженная в одном из национальных парков Италии, оказалась наиболее древним деревом в Европе. Ее возраст установили с помощью радиоуглеродного датирования образцов корней.

Ученые из Тосканского университета заявили, что им удалось обнаружить самое древнее дерево на территории Европы. Его нашли в национальном парке Поллино, расположенном на юге Италии. По оценкам исследователей, дереву около 1230 лет, и оно до сих пор продолжает расти – в последние десятилетия в нем появилось несколько новых годовых колец, говорится в издании Naked Science.

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Сосна в парке Поллино

Исследователям известны и более старые деревья, но их возраст можно оценить лишь приблизительно. Сосна из парка Поллино – старое дерево, чей возраст удалось установить напрямую, с помощью анализа годовых колец. Растение относится к виду Pinus heldreichii, сосна Гельдрейха (боснийская сосна). К этому виду принадлежал и предыдущий кандидат в древнейшие деревья Европы – 1075-летняя сосна, произрастающая на севере Греции.

Исследователи изучали самые старые деревья парка Поллино в течение четырех лет. Древнейшую сосну датировали двумя способами. Чтобы проанализировать годовые кольца, из дерева вытащили несколько кернов, но выяснилось, что центральная часть ствола, которая содержит самые древние кольца, рассыпалась в прах. Возраст дерева уточнили с помощью радиоуглеродного датирования образцов корней, которые сохранились гораздо лучше.

По словам исследователей, сосна выросла в конце VIII века нашей эры. Эта эпоха отличалась сравнительно холодным климатом. Затем растение пережило несколько периодов высокой температуры, включая длинные сильные засухи. Ученые говорят, что изучение характера роста сосны-долгожителя поможет понять, как современные леса будут реагировать на глобальное потепление.