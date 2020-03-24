В Италии от коронавируса умер священник, отдавший свой респиратор младшему пациенту

В итальянской провинции Бергамо умер 72-летний священник. Он стал известен в стране после того, как отдал свой респиратор, подаренный общиной церкви, младшему пациенту.

О смерти священника сообщили в больнице муниципалитета Ловере, что в Бергамо, пишет BBC.

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Итальянский священник, отдавший другому пациенту свой респиратор, подаренный церковной общиной, умер,

– говорится в сообщении.

Речь идет о 72-летнем священнике Джузеппе Берарделли. Ранее в больнице он отказался надеть защиту, пожертвовав ее младшему пациенту.

Жители Казниго – города, где служил Берарделли – аплодировали, когда по улицам везли гроб с телом отца. Из-за карантинных ограничений церемонии захоронения не организовывали.

Всего от коронавируса в Италии умерли не менее 50 священников.

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