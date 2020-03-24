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      В Италии от коронавируса умер священник, отдавший свой респиратор младшему пациенту

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      В итальянской провинции Бергамо умер 72-летний священник. Он стал известен в стране после того, как отдал свой респиратор, подаренный общиной церкви, младшему пациенту.

      О смерти священника сообщили в больнице муниципалитета Ловере, что в Бергамо, пишет BBC.

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      Итальянский священник, отдавший другому пациенту свой респиратор, подаренный церковной общиной, умер,
      – говорится в сообщении.

      Речь идет о 72-летнем священнике Джузеппе Берарделли. Ранее в больнице он отказался надеть защиту, пожертвовав ее младшему пациенту.

      Жители Казниго – города, где служил Берарделли – аплодировали, когда по улицам везли гроб с телом отца. Из-за карантинных ограничений церемонии захоронения не организовывали.

      Всего от коронавируса в Италии умерли не менее 50 священников.

      Основное и о коронавирусе в Италии

      • В стране уже второй день подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти.
      • По состоянию на 24 марта в Италии клинически подтвердили почти 64 тысячи случаев болезни, более 6 тысяч человек умерли и почти 7,5 тысяч – выздоровели.
      • Жителям Италии запретили походы на улицу. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Религия Жертвы Коронавирус Covid-19
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