В Италии поезд протаранил грузовик, есть погибшие и много раненых: жуткие фото и видео

В ночь на 24 мая на севере Италии, вблизи города Турин, произошла масштабная авария, в которой поезд столкнулся с грузовиком. В результате ДТП два человека погибли, не менее 18 получили ранения.

Об этом сообщает Mirror.

Читайте также: Жуткое ДТП в Киеве: на глазах у ребенка погибла бабушка

Грузовик с литовскими номерами застрял на железнодорожном переезде, а машинист поезда не успел затормозить.



Авария в Турине, Италия

"В поезде было около 50 человек. Во время движения нас вдруг начало трясти. Это было похоже на землетрясение", – рассказал пассажир поезда Дино.

Видеокомментарий очевидца событий по аварии в Турине

На месте работают скорая и спасатели. Они ищут пассажиров, которые могут быть заблокированы в вагонах.

Видео: поезд столкнулся с грузовиком в Турине, Италия

Полиция пытается найти водителя фуры, который скрылся с места аварии.



Авария в Турине, Италия



Авария в Турине, Италия