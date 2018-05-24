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В Италии поезд протаранил грузовик, есть погибшие и много раненых: жуткие фото и видео

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Авария в Турине
Авария в Турине / Соцсети

В ночь на 24 мая на севере Италии, вблизи города Турин, произошла масштабная авария, в которой поезд столкнулся с грузовиком. В результате ДТП два человека погибли, не менее 18 получили ранения.

Об этом сообщает Mirror.

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Грузовик с литовскими номерами застрял на железнодорожном переезде, а машинист поезда не успел затормозить.

Аварія у Турині, Італія
Авария в Турине, Италия

"В поезде было около 50 человек. Во время движения нас вдруг начало трясти. Это было похоже на землетрясение", – рассказал пассажир поезда Дино.

Видеокомментарий очевидца событий по аварии в Турине

На месте работают скорая и спасатели. Они ищут пассажиров, которые могут быть заблокированы в вагонах.

Видео: поезд столкнулся с грузовиком в Турине, Италия

Полиция пытается найти водителя фуры, который скрылся с места аварии.

Аварія у Турині, Італія
Авария в Турине, Италия

Аварія у Турині, Італія
Авария в Турине, Италия

Теги: Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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