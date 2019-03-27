В Италии предлагают кастрировать насильников

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предлагает особым способом наказывать насильников. Он призвал применять к ним химическую кастрацию.

На прошлой неделе в Катании арестовали трех человек за групповое изнасилование молодой американки, пишет ANSA.

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Сальвини сказал, что не будет "никакого снисхождения к червям", которые изнасиловали туристку в Катании.

Химическая кастрация!

– добавил он.

Что такое химическая кастрация?

Это кастрация, которая проводится путем введения в организм специальных препаратов, которые подавляют выработку половых гормонов, способствуют снижению полового влечения и половой активности, и исключают возможность осуществления полового акта. Химическая кастрация может применяться как наказание за половые преступления, чаще всего за педофилию, но может также применяться для насильников-рецидивистов.

Ранее экс-президент нижней палаты парламента Италии Лаура Болдрини обвинила Сальвини в проведении многолетней "ужасной кампании" сексистских нападок на нее.

Кроме того, крайне правый министр недавно предлагал легализовать проституцию в стране. Он считает, что Италия должна снова открыть бордели, которые были закрыты по знаковому закону 1958 года.