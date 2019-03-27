16:36
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
      Вєсті Кремля
      20:33, 26 марта
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      В Италии предлагают кастрировать насильников

      25 Читати новину українською
      В Италии предлагают кастрировать насильников
      В Италии предлагают кастрировать насильников / Фото из открытых источников

      Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предлагает особым способом наказывать насильников. Он призвал применять к ним химическую кастрацию.

      На прошлой неделе в Катании арестовали трех человек за групповое изнасилование молодой американки, пишет ANSA.

      Читайте также: В Италии невакцинированным детям запретили ходить в школу

      Сальвини сказал, что не будет "никакого снисхождения к червям", которые изнасиловали туристку в Катании.

      Химическая кастрация!
      – добавил он.

      Что такое химическая кастрация?
      Это кастрация, которая проводится путем введения в организм специальных препаратов, которые подавляют выработку половых гормонов, способствуют снижению полового влечения и половой активности, и исключают возможность осуществления полового акта. Химическая кастрация может применяться как наказание за половые преступления, чаще всего за педофилию, но может также применяться для насильников-рецидивистов.

      Ранее экс-президент нижней палаты парламента Италии Лаура Болдрини обвинила Сальвини в проведении многолетней "ужасной кампании" сексистских нападок на нее.

      Кроме того, крайне правый министр недавно предлагал легализовать проституцию в стране. Он считает, что Италия должна снова открыть бордели, которые были закрыты по знаковому закону 1958 года.

      blog_ava
      В марте Украину накроют мощные магнитные бури
      сегодня
      14336
      Теги: Новости политики Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника
      сегодня , 16:30 Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника
      Сергій Лещенко 11
      Масштабний проект Veteran Hub: як військовим допомагають адаптуватися та знайти роботу
      сегодня , 16:00 Масштабний проект Veteran Hub: як військовим допомагають адаптуватися та знайти роботу
      Леонід Остальцев 8
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сегодня , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 907
      Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      сегодня , 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      Станіслав Безушко 125
      Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
      сегодня , 13:00 Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
      Наталія Печерська 181
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Россияне из-за технической ошибки полюбили Путина не слишком сильно
       16 декабря 2016 , 17:37 1
      Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей, – СМИ
       13 декабря 2018 , 13:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук