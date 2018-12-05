В Италии произошел взрыв на автозаправке, есть погибшие и раненые: жуткие фото и видео

В Италии взрыв на автозаправке, есть погибшие и раненые: фото и видео / Фото из соцсетей

На автозаправочной станции вблизи итальянского города Борго Куинцио, что в центральной области Лацио, произошел взрыв. В результате инцидента два человека погибли и еще более 10 пострадали.