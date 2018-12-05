В Италии произошел взрыв на автозаправке, есть погибшие и раненые: жуткие фото и видео
На автозаправочной станции вблизи итальянского города Борго Куинцио, что в центральной области Лацио, произошел взрыв. В результате инцидента два человека погибли и еще более 10 пострадали.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
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Так, взрыв произошел около 14:30 по местному времени. Огонь охватил заполненный горючей жидкостью танкер.
Среди погибших – сотрудник пожарной бригады и мужчина, который находился вблизи эпицентра взрыва. На место прибыли пожарные службы – во время тушения огня пострадало много спасателей.
Источник: 24 Канал
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