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      В Италии произошло новое извержение вулкана Этна: власти страны закрыли небо в регионе

      0 Читати новину українською
      Этна
      Этна / ANSA

      Новое извержение вулкана Этна, что сопровождалось заметным усилением сейсмической активности, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

      По данным института, землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали 17 октября в 4:06 по Киеву в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров, сообщило агентство ANSA.

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      Позже вулканологи зафиксировали извержение Этны, которое характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

      Поскольку все эти явления были зафиксированы на большой высоте, администрация международного аэропорта Катании выдала распоряжение о частичном закрытии воздушного пространства над городом.

      В связи с этим аэропорт будет принимать только четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет проводиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации вероятны задержки рейсов. Всю информацию об изменениях в авиасообщении можно получить на сайте аэропорта.

      Что известно о вулкане Этна?Это самый высокий действующим вулкан в Европе. 14 июля извержения так называемого "нового кратера", который расположен в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений, последнее из них состоялось 11 октября.

      blog_ava
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      Теги: Землетрясение авиация Извержение вулкана
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