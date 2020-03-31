В Италии рассуждают, как вернуться к нормальной жизни после режима общей изоляции

Власти Италии обсуждают методы возвращения страны к нормальной работе после режима общей изоляции, введенного из-за коронавируса.

В научно-техническом комитете, который консультирует правительство, предлагают несколько вариантов, пишет 31 марта газета Il Sole 24 Ore. Специалисты считают, что возвращаться к нормальной жизни нужно постепенно, а начинать – из сферы производства.

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Ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявлял, что прекращение производства – очень серьезная мера, и она не может длиться долго. Поэтому восстанавливать работу производства начнут как можно раньше – возможно, уже в середине апреля, отмечает издание.

Школы и университеты, где инфекции передаются легко, откроются позже.

Специалисты считают, что восстанавливать работу нужно только там, где можно гарантировать соблюдение социальной дистанции. Поэтому эксперты предлагают продлить закрытие баров, ресторанов, концертных площадок и перенос различных мероприятий. Даже после открытия, в этих заведениях придется соблюдать правила социальной дистанции, пишет газета.

Еще один вариант, который рассматривают в научно-техническом комитете – поэтапное возвращение к обычной жизни разных возрастных групп. Так, сначала из карантину выйдут самые молодые и сильные, а потом уже люди, для которых вирус представляет большую угрозу.

Заметим, что в Италии общая изоляция продлится как минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля. На сегодня Италия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса – 101 739. Умерл 11 591 зараженный человек.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала