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В Италии случайно нашли руины дворца, которому около 2000 лет: невероятные фото

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В Риме случайно обнаружили 2000-летние руины дворца военного командира. На невероятную находку наткнулись рабочие во время расширения столичной ветки метрополитена.

Археологи, которые сейчас работают на римской линии метро C, раскрыли резиденцию ІІ века нашей эры, сообщает The New York Times.

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Дворец был спрятан на глубине 12 метров. Роскошный дом был украшен мозаиками с геометрическими рисунками, мраморным полом и фресками. Именно их обломки нашли ученые в ходе исследования. Кроме этого, уже найдены остатки по меньшей мере одного фонтана и редкие артефакты.

Ученые установили, что дворец принадлежал государственному служащему, который был специальным командиром казармы в Колизее. Вероятно, возле своего дома мужчина имел отдельный склад. Ученые нашли фундамент здания одинакового размера с более спартанским интерьером.

Даже после открытия военного комплекса мы не представляли, что найдем дом с центральным внутренним двором, фонтаном и по меньшей мере 14 комнатами,
— рассказала археолог Саймона Морретта.

Помещение было заполнено грязью. Это свидетельствует о том, что имение намеренно похоронили под землю в середине ІІІ века, незадолго до того, как римский император Аврелиан начал строить защитные стены, окружавшие город.

Теги: LifeStyle История Фотоновости метро
Источник: 24 Канал
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