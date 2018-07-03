В Италии состоялся чемпионат мира по вымышленной игре

Команды из 31 страны собрались в Италии, чтобы сражаться на мировом чемпионате по квиддичу – вымышленной игре из книг о юном маге Гарри Поттере.

Об этом сообщает издание The Daily Star.

Существует уже и официальная Федерация квиддича, а мировое первенство проводится в четвертый раз.

В книге герои играют, летая на волшебных метлах, в жизни, конечно, такое невозможно, но от правил отходить не стали. Участникам поединка нужно следить за мячом, не забывая при этом "скакать" на палочке, которая символизирует ту самую метлу.

Играют две команды по 7 человек. В каждой по три обруча разной высоты, которые защищает вратарь. Очки назначаются за попадание в обруч. У команд есть, как и в книге, свои "загонщики", которые должны блокировать соперников. В целом игра не очень отличается от книжной версии, кроме, разумеется, наличия волшебства.

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В нынешнем чемпионате принимают участие команды поклонников Гарри Поттера из самых разных стран – от Малайзии до Исландии.

Два мировых чемпионата выиграли американцы, а в 2016 году они уступили чемпионство Австралии, но на играх этого года снова стали лучшими.