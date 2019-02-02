В Италии страшная травма футболиста стала причиной переноса матча: видео инцидента

Поединок 21-го тура итальянской Серии B "Лечче" – "Асколи" был прерван уже на первых минутах из-за инцидента с игроком хозяев Мануэлем Скавоне.

Полузащитник хозяев уже на шестой секунде игры столкнулся головой в борьбе с нападающим "Асколи" Джакомо Береттой, после чего упал на газон и потерял сознание.

Читайте также: Олимпийский чемпион Рио-2016 Верняев перенес две операции за два дня: фото

Футболисты и медики среагировали мгновенно. Последние оперативно с помощью аппарата искусственного дыхания быстро привели игрока в чувство, после чего Скавоне был госпитализирован. По информации итальянских СМИ, жизни футболиста на данный момент ничего не угрожает.

Смотрите видео столкновения Мануэля Скавоне с Джакомо Береттой

Сам матч решили не восстанавливать, а доиграть в другой день. Тренеры, руководство и игроки обеих команд выразили полное согласие с этим решением.

К слову, контракт Скавоне принадлежит "Парме", а за "Лечче" полузащитник выступает на правах аренды.

Подписывайся на наш Twitter и Telegram