В Италии суд объяснил приговор Виталию Маркиву: в чем обвиняют нацгвардейца – детали

Суд присяжных города Павии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву. Его приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе 5 лет назад.

Итальянские присяжные утверждают, Виталий Маркив "активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов" на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска, пишет "Радио Свобода".

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Текст приговора содержит 176 страниц, а в его итоговой части подчеркивают: "В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие"

В чем обвиняют Маркива?

Так, судьи утверждают, что нацгвардеец в 24 мая 2014 года был на горе Карачун. По их утверждениям, из своей боевой позиции он видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, возле которой в рву погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

Нацгвардейца арестовали в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве из миномета итальянского журналиста-фоторепортера Андреа Рокелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Журналист и переводчик погибли под Славянском в мае 2014 года.

Итальянские судьи считают, что все произошло так, как об этом рассказал Виталий Маркив журналистке Иларии Морани. Статью которой в газете Corriere della Sera судьи называют "признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения". Зато сторона защиты отмечает, что публикация – это "свободная ложная интерпретация телефонного разговора".

В документе указывают, что Маркив с АК74 (автомат Калашникова) участвовал в первой стрельбе против журналистов возле стены фабрики Zeus Ceramica.

Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрил передвижение журналистов по направлению поезда, начал действовать. "Стрелял во все, что двигалось в радиусе двух километров", и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ),

– пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Кроме того, судьи утверждают, что Маркив "сам обвиняемый подтвердил такую ​​реконструкцию фактов".

По их словам, он заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов "было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками". Они могли передавать информацию боевиками.

"Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войско ("используя тяжелую артиллерию") с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они спрятались", – пишут итальянские судьи.

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Впоследствии, по их утверждениям, Маркив с помощью радиоустройства сообщил армии координаты, помогая направить огонь в направлении журналистов.

Вследствии тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными,

– так воссоздали ход событий присяжные судьи.

Авторы приговора утверждают, что "нападение (украинских сил – 24 канал) было направлено против журналистов при исполнении их права на сбор информации о действующем конфликте".

Что говорит защита Виталия Маркива?

Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков. Зато Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Однако итальянские судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не было веских доказательств или свидетельств, которые бы опровергали причастность солдата к инциденту.

В мотивационной части при описании места трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте "в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам".

Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона – "надежный свидетель" и итальянку Морани – "журналистку-профессионала".

Защитники нацгвардейца считают фоторепортера Ругелона "не столько свидетелем, как потерпевшим". Они отмечают, что журналистка Морани "с целью огласки значительно преувеличила и исказила услышанную от солдата информацию".

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Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора. Обжаловать решение суда защитники Маркива смогут в течение следующих полутора месяца.

Кто такой Виталий Маркив?Боец Нацгвардии, заместитель командира взвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого, старший сержант. Воевал на Донбассе с позывным "Итальянец", так как в 2003 году вместе с семьей выезжал в Италию.



Виталий Маркив / Источник: radiosvoboda.org



В Украину Маркив вернулся в 2013 году, когда начался Евромайдан. В начале боевых действий на Донбассе вступил в ряды добровольческого батальона (через некоторое время влился в состав Нацгвардии).