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      В Италии умерли 13 врачей из-за коронавируса: какова ситуация в стране

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      По состоянию на 19 марта из-за пандемии коронавируса в Италии умерло 13 врачей. Первую смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.

      Тогда вирус унес жизнь 67-летнего президента Медицинской ассоциации Варезе Роберта Стеллы. Об этом сообщила Федерация лекарственных гильдий Италии FNOMCEO.

      Обратите внимание Сколько людей заболели коронавирусом Covid-2019 и в каких странах: онлайн-карта

      Известно, что Роберт Стелла работал в клинике города Бусто-Арсицио, что в Ломбардии. За более чем неделю эпидемии после Стеллы умерли еще 12 медиков. Среди погибших – пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларингол и гематолог. Все они были мужчинами.

      К сожалению, печальный список врачей, которые умерли во время эпидемии Covid-19 увеличивается. И хотя официальное число инфицированных медицинских работников растет, многие врачи умирают внезапно, и причина смерти не всегда прослеживается к вирусу, поскольку мазки не берутся,
      – отметили на сайте организации.

      Согласно обнародованным накануне данным, коронавирусом заразились 2 629 сотрудников здравоохранения Италии.

      Что известно о коронавирусе в Италии

      • Сейчас в Италии зафиксировали большее количество жертв коронавируса, чем "на родине" Covid-19 – Китае.
      • По состоянию на 19 марта в Италии более 41 тысячи инфицированных и 3 тысячи 405 человек умерли. Власти собираются продолжить строгий карантин в Италии.
      • Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.
      • Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

      Міфи та правда про коронавірус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Сколько людей заболели коронавирусом Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
      19 марта
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Медицина Жертвы Больница
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