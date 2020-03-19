В Италии умерли 13 врачей из-за коронавируса: какова ситуация в стране
По состоянию на 19 марта из-за пандемии коронавируса в Италии умерло 13 врачей. Первую смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.
Тогда вирус унес жизнь 67-летнего президента Медицинской ассоциации Варезе Роберта Стеллы. Об этом сообщила Федерация лекарственных гильдий Италии FNOMCEO.
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Известно, что Роберт Стелла работал в клинике города Бусто-Арсицио, что в Ломбардии. За более чем неделю эпидемии после Стеллы умерли еще 12 медиков. Среди погибших – пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларингол и гематолог. Все они были мужчинами.
К сожалению, печальный список врачей, которые умерли во время эпидемии Covid-19 увеличивается. И хотя официальное число инфицированных медицинских работников растет, многие врачи умирают внезапно, и причина смерти не всегда прослеживается к вирусу, поскольку мазки не берутся,
– отметили на сайте организации.
Согласно обнародованным накануне данным, коронавирусом заразились 2 629 сотрудников здравоохранения Италии.
Что известно о коронавирусе в Италии
- Сейчас в Италии зафиксировали большее количество жертв коронавируса, чем "на родине" Covid-19 – Китае.
- По состоянию на 19 марта в Италии более 41 тысячи инфицированных и 3 тысячи 405 человек умерли. Власти собираются продолжить строгий карантин в Италии.
- Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.
- Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.