В Италии умерли 13 врачей из-за коронавируса: какова ситуация в стране

По состоянию на 19 марта из-за пандемии коронавируса в Италии умерло 13 врачей. Первую смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.

Тогда вирус унес жизнь 67-летнего президента Медицинской ассоциации Варезе Роберта Стеллы. Об этом сообщила Федерация лекарственных гильдий Италии FNOMCEO.

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Известно, что Роберт Стелла работал в клинике города Бусто-Арсицио, что в Ломбардии. За более чем неделю эпидемии после Стеллы умерли еще 12 медиков. Среди погибших – пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларингол и гематолог. Все они были мужчинами.

К сожалению, печальный список врачей, которые умерли во время эпидемии Covid-19 увеличивается. И хотя официальное число инфицированных медицинских работников растет, многие врачи умирают внезапно, и причина смерти не всегда прослеживается к вирусу, поскольку мазки не берутся,

– отметили на сайте организации.

Согласно обнародованным накануне данным, коронавирусом заразились 2 629 сотрудников здравоохранения Италии.

Что известно о коронавирусе в Италии

Сейчас в Италии зафиксировали большее количество жертв коронавируса, чем "на родине" Covid-19 – Китае.

По состоянию на 19 марта в Италии более 41 тысячи инфицированных и 3 тысячи 405 человек умерли . Власти собираются продолжить строгий карантин в Италии.

. Власти собираются продолжить строгий карантин в Италии. Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.

Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала