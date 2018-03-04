В Италии внезапно умер футболист "Фиорентины" Давиде Астори

В воскресенье в гостиничном номере обнаружили тело футболиста итальянской "Фиорентины" 31-летнего Давиде Астори. Он был капитаном команды.

Пока причины его смерти не называют. Вероятно футболист умер во сне.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 березня 2018 р.

Команда находилась в Удине, где у "Фиорентины" был запланирован матч против "Удинезе". Однако его перенеси.

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У Давиде Астори осталась жена Франческа и 2-летняя дочь Виттория.

Стоит отметить, что футболист также выступал за итальянские "Милан", "Кальяри", "Рому". Провел 14 матчей за сборную Италии.