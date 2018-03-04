В Италии внезапно умер футболист "Фиорентины" Давиде Астори
В воскресенье в гостиничном номере обнаружили тело футболиста итальянской "Фиорентины" 31-летнего Давиде Астори. Он был капитаном команды.
Пока причины его смерти не называют. Вероятно футболист умер во сне.
Команда находилась в Удине, где у "Фиорентины" был запланирован матч против "Удинезе". Однако его перенеси.
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У Давиде Астори осталась жена Франческа и 2-летняя дочь Виттория.
Стоит отметить, что футболист также выступал за итальянские "Милан", "Кальяри", "Рому". Провел 14 матчей за сборную Италии.
Источник: 24 Канал
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