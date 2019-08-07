В Италии заработал магазин, где декор для дома можно приобрести за мусор: фото

В итальянском городе Порто-Черво на Сардинии работает специализированный поп-ап магазин, где не принимают наличных или кредитных карт. "Валютой" здесь служит мусор.

Чтобы приобрести декоративные мозаичные блоки или другие элементы декора для дома, нужно рассчитаться, сдав на переработку пластик или другие виды вторсырья, пишет Dezeen.

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Вся продукция, которую можно купить в этом магазине также изготовлена из переработанных материалов – пластиковых бутылок, одноразовых стаканчиков для кофе, пакетов для покупок.

Какова цель авторов проекта? Его запустила корейская компания MINIWIZ, которая занимается созданием ресайклинговой экономики с 2005 года. Главная идея магазина – показать, что мусор может стать таким же ресурсом, как и деньги.

Непосредственно в магазине покупатели могут воочию проследить за процессом ресайклинга отходов, которыми они пришли "рассчитаться".



Покупатели воочию могут проследить за процессом переработки мусора / Фото: miniwiz.com

Вы становитесь свидетелем всего процесса. Будто в пекарне следите за тем, как ваш хлеб выпекается в печи,

– рассказали авторы проекта.

Инженеры разработали алгоритм искусственного интеллекта, который способен самостоятельно различать и отсортировывать различные виды вторсырья и быстро отправлять его на переработку. "Умный" контейнер для мусора получил название Robin.



В магазине действует "умный" контейнер для сортировки отходов / Фото: miniwiz.com

"Обменяйте" свое влияние по загрязнию планеты на продукты, которыми вы с гордостью поделитесь. "Обменивайте" свое потребление одноразовых товаров на прочные строительные блоки для вашего дома и города", – призывают создатели пространства MINIWIZ.

Магазин в Порто-Черво будет работать до конца лета.

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