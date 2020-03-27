В Ивано-Франковске обнаружили коронавирус у еще 10 человек: половина – в критическом состоянии

Экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат еще у 10 людей, которые находятся в больницах Ивано-Франковска. Они попали сюда с признаками пневмонии, сейчас состояние у пяти из них – критическое.

В видеообращении мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что это лишь предварительные диагнозы. Еще подтвердить их должны лабораторные исследования.

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Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на COVID-19, из них 6 – положительные. Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 – положительные, и передаем их также в лабораторию для подтверждения,

– отметил Марцинкив.

Он добавил, что пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекция, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

Кроме того, 27 марта тестировали на коронавирус часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.

"Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, потому что здесь речь идет о жизни двух", – отметил франковский городской голова.

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Видеообращение по ситуации с коронавирусом мэра Франковска Марцинкива

Обратите внимание! На Прикарпатье лабораторно подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано по меньшей мере 226 человек, которые заразились коронавирусом и 5 человек умерли от COVID-19.



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