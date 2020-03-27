20:28
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      В Ивано-Франковске обнаружили коронавирус у еще 10 человек: половина – в критическом состоянии

      - Читати новину українською
      В Ивано-Франковске экспресс-тесты показали 10 случаев заражения коронавирусом: их должны подтвердить лабораторно / Getty Images

      Экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат еще у 10 людей, которые находятся в больницах Ивано-Франковска. Они попали сюда с признаками пневмонии, сейчас состояние у пяти из них – критическое.

      В видеообращении мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что это лишь предварительные диагнозы. Еще подтвердить их должны лабораторные исследования.

      Важно В Ивано-Франковской области от коронавируса умер третий человек

      Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на COVID-19, из них 6 – положительные. Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 – положительные, и передаем их также в лабораторию для подтверждения,
      – отметил Марцинкив.

      Он добавил, что пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекция, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

      Кроме того, 27 марта тестировали на коронавирус часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.

      "Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, потому что здесь речь идет о жизни двух", – отметил франковский городской голова.

      К теме В Ивано-Франковской области у полицейского подтвердили коронавирус, его коллег проверяют

      Видеообращение по ситуации с коронавирусом мэра Франковска Марцинкива

      Обратите внимание! На Прикарпатье лабораторно подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано по меньшей мере 226 человек, которые заразились коронавирусом и 5 человек умерли от COVID-19.

      коронавірус
      Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Медицина Здоровье Новости Ивано-Франковска Коронавирус в Украине
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:56 В США от COVID-19 умер пастор Лэндон Спрадлин, называвший коронавирус массовой истерией
      Новини світу 4089
      сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Лікування 70402
      сегодня , 19:30 Коронавирус в России: умерли уже 4 человека
      Лікування 109968
      сегодня , 19:20 Новости о коронавирусе 27 марта: заболел начальник полиции Киева, умерла 4 украинка в Италии
      Новини України 9475
      сегодня , 17:20 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 47742
      сегодня , 14:01 За сутки в Испании от коронавируса умерло рекордное количество людей
      Здорове життя 28748
      сегодня , 16:01 Из Украины же никто не поедет, так поеду я, – Лукашенко будет на параде 9 мая в Москве
      Новини України 4206
      сегодня , 15:13 Суд арестовал Кожару за убийство Старицкого: детали
      Новини України 4082
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:46 Журналисты поймали Княжицкого и Синютку на лжи
      Андрій Шляхтін
      сегодня , 20:00 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
      Альона Чернецька
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук