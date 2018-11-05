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      В Ивано-Франковске открыли центр ядерной медицины "Евроклиник"

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      В Ивано-Франковске открыли уникальное заведение, где проводят радиоизотопную диагностику.

      В Ивано-Франковске открыли Прикарпатский центр ядерной медицины "Евроклиник". Это уникальное заведение с современным оборудованием, которое позволяет проводить радиоизотопную диагностику SPECT, сцинтиграфию.

      Такая диагностика назначается при вторичных поражениях костей, болезнях головного мозга, сердца, почек и печени. И главное ее назначение – выявлять распространенность онкологического процесса. Воспалительные процессы можно увидеть на клеточном уровне.

      Диагностика происходит по всем европейским стандартам. Ведь специалисты "Евроклиник" из Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска тесно сотрудничают с иностранными клиниками.

      Лучевая нагрузка меньше, чем при компьютерной томографии. Следовательно, радиоизотопное обследование вполне безопасно для пациента.

      Подробную информацию пациенты могут получить по телефонам: +38(067)9595503, +38(050)9595503, +38(0342)595503.

      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Медицина
      Источник: 24 Канал
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