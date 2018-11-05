В Ивано-Франковске открыли центр ядерной медицины "Евроклиник"

В Ивано-Франковске открыли уникальное заведение, где проводят радиоизотопную диагностику.

В Ивано-Франковске открыли Прикарпатский центр ядерной медицины "Евроклиник". Это уникальное заведение с современным оборудованием, которое позволяет проводить радиоизотопную диагностику SPECT, сцинтиграфию.

Такая диагностика назначается при вторичных поражениях костей, болезнях головного мозга, сердца, почек и печени. И главное ее назначение – выявлять распространенность онкологического процесса. Воспалительные процессы можно увидеть на клеточном уровне.

Диагностика происходит по всем европейским стандартам. Ведь специалисты "Евроклиник" из Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска тесно сотрудничают с иностранными клиниками.

Лучевая нагрузка меньше, чем при компьютерной томографии. Следовательно, радиоизотопное обследование вполне безопасно для пациента.

Подробную информацию пациенты могут получить по телефонам: +38(067)9595503, +38(050)9595503, +38(0342)595503.