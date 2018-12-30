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      В Ивано-Франковске убили криминального авторитета: фото с места происшествия

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      На месте происшествия нашли три гильзы
      На месте происшествия нашли три гильзы / Галка

      В воскресенье, 30 декабря, в центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, который, вероятно, был местным криминальным авторитетом.

      Об этом сообщает издание "Галка".

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      На месте стрельбы нашли 3 гильзы. Вероятно, стреляли в упор.


      На месте происшествия нашли три гильзы

      Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что убитый был криминальным авторитетом, который "не один десяток лет" провел за решеткой. Его, по предварительным данным, опознала жена.

      В полиции инцидент подтвердили, однако личность погибшего пока не разглашают. Злоумышленников ищут. Они, по словам очевидцев, уехали с места происшествия на темной машине без номерных знаков. Позже автомобиль, на котором могли убежать нападавшие, нашли сожженным в районе Набережной.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Убийство".

       

      Теги: Криминальные новости Новости Ивано-Франковска Полиция Жертвы
      Источник: 24 Канал
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