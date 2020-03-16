В Ивано-Франковске закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

Власти Ивано-Франковска приняли решение с 17 марта закрыть все заведения питания, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Отправить Ивано-Франковск на тотальный карантин решили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решение зачитал мэр Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Galka.if.ua.

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По его словам, власти рекомендуют всем перейти на дистанционную форму работы. Работать могут только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Остановить работу всех заведений (кафе, торговых центров, кинотеатров, театров, строительных рынков, бассейнов и спортзалов), кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок,

– заявил Марцинкив.

Он добавил, что владельцы продуктовых рынков и общественного транспорта должны постоянно проводить дезинфекцию. Кроме того, изменится режим движения коммунального общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы будут ездить по графику выходного дня.

Также перепрофилируют городские медицинские учреждения, чтобы быть готовыми принимать больных коронавирусом. В частности, это касается и роддома.

"Просьба к иванофранковцам с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться в самоизоляции", – добавил Марцинкив.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям еще должны утвердить на внеочередной сессии, которая состоится 16 марта в 14:00.

Где в Украине закрыли все заведения торговли

В Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию, поэтому там не работают все рынки, не ездит межрегиональный общественный транспорт, закрыты спортивные клубы и театры.

А с 16 марта все заведения торговли в связи с карантином закрыли во Львове. К таким мерам безопасности прибегли и власти Одессы.

Также по всей Украине закрыли кинотеатры сети "Планета кино" и Multiplex.

Карантин в Украине: коротко

В Украине по всей территории объявили карантин. Он продлится с 12 марта до 3 апреля 2020 года.

Не будут работать учебные заведения, проводиться спортивные соревнования с участием зрителей.

Запрещены также массовые культурные и развлекательные мероприятия с количеством участников 200 человек и более.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.



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