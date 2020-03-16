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      В Ивано-Франковске закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

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      Власти Ивано-Франковска приняли решение с 17 марта закрыть все заведения питания, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

      Отправить Ивано-Франковск на тотальный карантин решили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решение зачитал мэр Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Galka.if.ua.

      Обратите внимание В Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом

      По его словам, власти рекомендуют всем перейти на дистанционную форму работы. Работать могут только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

      Остановить работу всех заведений (кафе, торговых центров, кинотеатров, театров, строительных рынков, бассейнов и спортзалов), кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок,
      – заявил Марцинкив.

      Он добавил, что владельцы продуктовых рынков и общественного транспорта должны постоянно проводить дезинфекцию. Кроме того, изменится режим движения коммунального общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы будут ездить по графику выходного дня.

      Также перепрофилируют городские медицинские учреждения, чтобы быть готовыми принимать больных коронавирусом. В частности, это касается и роддома.

      "Просьба к иванофранковцам с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться в самоизоляции", – добавил Марцинкив.

      Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям еще должны утвердить на внеочередной сессии, которая состоится 16 марта в 14:00.

      Где в Украине закрыли все заведения торговли

      • В Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию, поэтому там не работают все рынки, не ездит межрегиональный общественный транспорт, закрыты спортивные клубы и театры.
      • А с 16 марта все заведения торговли в связи с карантином закрыли во Львове. К таким мерам безопасности прибегли и власти Одессы.
      • Также по всей Украине закрыли кинотеатры сети "Планета кино" и Multiplex.

      Карантин в Украине: коротко

      • В Украине по всей территории объявили карантин. Он продлится с 12 марта до 3 апреля 2020 года.
      • Не будут работать учебные заведения, проводиться спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Запрещены также массовые культурные и развлекательные мероприятия с количеством участников 200 человек и более.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
       

      Коронавірус
      Что делать, чтобы не заразиться опасными болезнями / Инфографика 24 канала​

       

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Продукты Новости Ивано-Франковска
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