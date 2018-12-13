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      В Измаиле полиция обезвредила взрывчатку, которая пробыла в рейсовом автобусе несколько дней

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      Полиция обезвредила взрывчатку в Измаиле
      Полиция обезвредила взрывчатку в Измаиле / НПУ

      В Измаиле Одесской области полиция обезвредила взрывное устройство, которое хранилось в рейсовом автобусе.

      Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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      Об опасном грузе сообщил водитель рейсового автобуса. Несколько дней до этого ему на столичном вокзале передали коробку, где и было самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство. Багаж должны были забрать по прибытии в Измаил. Не дождавшись получателя, перевозчик через несколько дней открыл пакет и обнаружил подозрительные предметы.

      В ходе осмотра содержимого коробки специалистами взрывотехнического управления было обнаружено и разряжено самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство,
      – говорится в сообщении.

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      Составные устройства направлены на исследование. Полиция в настоящее время проводит установление причастных к событию лиц. По данному факту начато уголовное производство.

      Смотрите видео, как правоохранители изъяли опасный багаж

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дороги Новости Одессы Измаил Полиция
      Источник: 24 Канал
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