В Измаиле полиция обезвредила взрывчатку, которая пробыла в рейсовом автобусе несколько дней
В Измаиле Одесской области полиция обезвредила взрывное устройство, которое хранилось в рейсовом автобусе.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
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Об опасном грузе сообщил водитель рейсового автобуса. Несколько дней до этого ему на столичном вокзале передали коробку, где и было самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство. Багаж должны были забрать по прибытии в Измаил. Не дождавшись получателя, перевозчик через несколько дней открыл пакет и обнаружил подозрительные предметы.
В ходе осмотра содержимого коробки специалистами взрывотехнического управления было обнаружено и разряжено самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство,
– говорится в сообщении.
Составные устройства направлены на исследование. Полиция в настоящее время проводит установление причастных к событию лиц. По данному факту начато уголовное производство.
Смотрите видео, как правоохранители изъяли опасный багаж