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В Израиле случайно нашли старинную драгоценность: фото

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В Израиле нашли старинный перстень
В Израиле нашли старинный перстень / Скриншот

На севере Израиля садовник наткнулся на необычную находку: в траве мужчина увидел кольцо времен Средневековья.

Об этом сообщает местное издание Times of Israel.

26-летний Декель Бен-Шитрит случайно заметил металл в траве. Когда он присмотрелся, увидел, что в земле есть кольцо. Садовник сфотографировал старинную находку, на которой отчеканен святой Николай.

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Я немного потер кольцо и увидел, что на нем есть изображение человека,
— вспоминает Декель Бен-Шитрит.

Фотографии украшения мужчина выложил в социальную сеть, где ему посоветовали обратиться в Управление древностей Израиля. Там эксперты определили: кольцо сделано из бронзы и датируется XII - XV веками. Драгоценность была своеобразным амулетом, поэтому археологи предполагают, что кольцо с изображением Николая Чудотворца принадлежало какому-то средневековому паломнику.

По словам археолога Иоафамова Теппера, возле города Легия, где было обнаружено кольцо, проходил путь христианских паломников. Люди часто направлялись в горы Фавор, что в Назарете. Поэтому кто-то из верующих мог просто потерять оберег на пути к святыне.

Сейчас археологи устанавливают стоимость находки и проводят ряд экспертиз. Поскольку кольцо хорошо сохранилось, оно поможет ученым установить интересные факты о христианстве.


Невероятная находка в Израиле


Старинное кольцо нашли в Израиле


Садовник в Израиле наткнулся на старинное украшение

Теги: LifeStyle религия История Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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Новости за 5 марта
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