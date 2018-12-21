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      В известном львовском музее начали театрализованную экскурсию: яркие фото и видео

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      Во Львове в доме Ивана Франко обычную экскурсию превратили в театрализованное действо под названием "Франко вживую". Там, кроме вещей, окружавших семью украинского поэта, можно услышать еще и звуки, которые характеризовали тогдашний быт жильцов дома.

      В полной тишине в кабинете Ивана Яковлевича можно услышать шаги. В другом, совершенно пустом зале, может закипеть самовар и звенеть посуда – эти и другие звуки отныне оживляют дом, где жил Иван Франко. По одному из сценариев зрителей может встретить сам писатель и его жена Ольга. Они и покажут гостям свое жилище.

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      В доме Франко всегда было шумно, потому что у них было четверо детей. Самым людным местом была кухня, поэтому именно ее воссоздали в музее. Там выпекают и угощают вкусностями по рецептам Франко. А еще собрали вещи, которые передали музею потомки писателя, к примеру, старый холодильник.

      екскурсія львів
      Театрализованная экскурсия с Франко и его женой

      екскурсія львів
      Угощение вкусностями по рецептам семьи Франко

      Для посетителей также могут провести экскурсию сын и дочь Ивана Франко – Анна и Петр. Эта экскурсия называется "Франчата про папу", и эти герои поведают о своей семье.

      екскурсія львів
      Театрализованная экскурсия с сыном Ивана Франко

      екскурсія львів
      Театрализованная экскурсия с дочерью Ивана Франко

      "Диалоги мы все брали из воспоминаний, воспоминаний детей. Они оставили такие небольшие книги о своем отце", – пояснил заместитель директора музея Ивана Франко Михаил Кобрин.

      Проект "Франко вживую" создает эффект присутствия и уже доступен для посетителей, чтобы они почувствовали, что гостят у реального человека.

      тихолоз
      Директор музея Ивана Франко Богдан Тихолоз

      "Мы даем возможность нашим посетителям поздороваться за руку с Франко, с его сыном Петром, вспомнить те исторические события, с которыми связана их жизнь", – сказал директор музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

      Теги: Новости Украины История Новости Львова Литература
      Источник: 24 канал
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