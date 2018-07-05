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В "Яндекс" прокомментировали утечку личных данных Google-пользователей

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В "Яндекс" прокомментировали утечку личных данных Google-пользователей
В "Яндекс" прокомментировали утечку личных данных Google-пользователей / Фото из свободных источников

Пользователи российского поисковика "Яндекс" обнаружили, что с его помощью можно получить доступ ко многим документам, которые хранятся в облачном хранилище Google Docs. В свободном доступе оказались пароли, номера телефонов и личные данные владельцев Google-аккаунтов. Руководство "Яндекса" поначалу не комментировало инцидент, однако уже появился официальный комментарий компании.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Поисковик "Яндекс" слил в сеть документы и пароли пользователей Google

Сейчас "Яндексом" приостановлена выдача документов пользователей Google, а все ссылки, ведущие на Google Docs, заблокированы на странице результатов поиска. Специалисты сервиса уже ведут переговоры со службой поддержки Google, чтобы урегулировать ситуацию и предупредить о возможных утечках.

Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета,
– отметили в компании.

Впрочем, некоторые пользователи обвиняют "Яндекс" в индексации непубличных адресов, которые открывались с помощью "Яндекс.браузер". Кроме того, сообщается о возможности доступа к документам с помощью других поисковых систем, как самой Google, так и российской Mail.ru. Сотрудники компании эти заявления пока не прокомментировали.

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Теги: Техно Интернет Google Кибербезопасность Яндекс
Источник: 24 Канал
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