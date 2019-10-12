В Японии из-за тайфуна Хагибиз без света остались 45 тысяч домов фото

Из-за сверхмощного тайфуна "Хагибис", который приближается к центральной части Японии в соседних с Токио районах десятки тысяч жителей остались без электричества.

В столицу Японии тайфун приблизится в ночь с субботы на воскресенье. Он уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении, информирует агентство Кіодо.

К теме: В Японии обрушился мощный тайфун Тапа: сотни отмененных рейсов, есть раненые

В городе Матида, административно относится к столичной префектуры, без света остались более 10 тысяч домов, в префектуре Канагава – 23 тысяч. В префектуре Тиба, которая до этого пострадала от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов.



Тайфун уже нанес немалый ущерб в нескольких провинциях страны / Фото kyodonews

Рекомендации по эвакуации получили более 200 тысяч человек. Метеорологи сравнивают тайфун с тем, что в 1958 году унес жизни более 1200 человек.



Пустые стеллажи японских супермаркетов, подготовились к тайфуна / Фото kyodonews

Тайфун "Хагибис" сейчас движется со скоростью 25 километров в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 65 метров в секунду.



Тайфун достигнет столицы Японии в ночь с субботы на воскресенье / Фото kyodonews

К слову, на Гран-при Японии уже отменены все субботние мероприятия из-за погодных условий. Трасса будет полностью закрыта для зрителей и прессы.

Лишь недавно Япония едва успела оправиться от разрушительного тайфуна Факсай. Тогда погибли по меньшей мере 3 человека, еще 40 получили травмы. Тайфун Факсай стал 15-тым тайфуном, образовавшийся в 2019 году в Тихом океане.