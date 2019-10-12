07:31
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, 11 октября
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, 11 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В Японии из-за тайфуна Хагибиз без света остались 45 тысяч домов фото

      29 Читати новину українською
      Тайфун достигнет столицы с субботы на воскресенье
      Тайфун достигнет столицы с субботы на воскресенье / kyodonews

      Из-за сверхмощного тайфуна "Хагибис", который приближается к центральной части Японии в соседних с Токио районах десятки тысяч жителей остались без электричества.

      В столицу Японии тайфун приблизится в ночь с субботы на воскресенье. Он уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении, информирует агентство Кіодо.

      К теме: В Японии обрушился мощный тайфун Тапа: сотни отмененных рейсов, есть раненые

      В городе Матида, административно относится к столичной префектуры, без света остались более 10 тысяч домов, в префектуре Канагава – 23 тысяч. В префектуре Тиба, которая до этого пострадала от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов.

      Тайфун Хагібіс
      Тайфун уже нанес немалый ущерб в нескольких провинциях страны / Фото kyodonews

      Рекомендации по эвакуации получили более 200 тысяч человек. Метеорологи сравнивают тайфун с тем, что в 1958 году унес жизни более 1200 человек.

      Тайфун Хагібіс
      Пустые стеллажи японских супермаркетов, подготовились к тайфуна / Фото kyodonews

      Тайфун "Хагибис" сейчас движется со скоростью 25 километров в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 65 метров в секунду.

      Тайфун Хагібіс
      Тайфун достигнет столицы Японии в ночь с субботы на воскресенье / Фото kyodonews

      К слову, на Гран-при Японии уже отменены все субботние мероприятия из-за погодных условий. Трасса будет полностью закрыта для зрителей и прессы.

      Лишь недавно Япония едва успела оправиться от разрушительного тайфуна Факсай. Тогда погибли по меньшей мере 3 человека, еще 40 получили травмы. Тайфун Факсай стал 15-тым тайфуном, образовавшийся в 2019 году в Тихом океане.

      blog_ava
      Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского
      сегодня
      894
      Автор: Михаил Года
      Теги: Тайфун Хагибис Погода Япония
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      11 октября , 22:20 Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      Емал Набі 727
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      11 октября , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 226
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      11 октября , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 1088
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      11 октября , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 245
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      11 октября , 18:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      1885
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук