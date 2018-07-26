В Японии казнили еще шестерых из секты "Аум Синрике", которые устроили теракт

В Японии привели в исполнение смертный приговор для шестерых членов секты "Аум Синрике" Секо Асахары. До этого они сидели в тюрьме за использованием зарина в токийском метро в 1995 году.

Об этом сообщает iPress.ua

Так было осуществлено наказание всех членов секты, которых ранее приговорили к смерти. Всего в течение месяца казнили 13 человек.

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Ранее, 6 июля, казнили основателя секты "Аум Синрике" Секо Асахару. Из некоторых источников известно, что Секо Асахару, чье настоящее имя Чизуо Матсумото, казнили через повешение в тюрьме в Токио. Преступнику было 63 года.

Министр юстиции Йоко Камикава сказала, что Япония никогда не убивала так много людей по смертному приговору в течение одного месяца. Однако, по ее словам, их преступления беспрецедентно ужасны, они никогда не должны повториться.

Что такое "Аум Синрике" и кто такой Секо Асахара? Секта была основана в 1987 году. В основу ее деятельности положено учение Асахары о скором конце света и последней битве "добра и зла", в которой должны были погибнуть все "грешники", а сам Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. Численность секты составляла, по разным данным, от 30 тысяч до 50 тысяч человек. Вела она активную миссионерскую и экономическую деятельность и на территории России, где ее членами были более 10 тысяч человек. 20 марта 1995 года сектанты устроили в метро Токио атаку с применением отравляющего вещества зарин. Это был первый в истории человечества теракт с использованием химического оружия. Тогда члены секты распылили зарин в пяти поездах. Каждый из злоумышленников имел с собой по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали при помощи зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате погибли 12 человек и пострадали, по разным данным, от 1 тысячи до 6 тысяч человек





Последствия химической атаки в токийском метро в 1995 году



В итоге в 1996 году Асахара и 29 его ближайших сторонников, причастные к организации теракта, были арестованы и предстали перед судом. В отношении 13 членов "Аум Синрике" суд принял решение казнить. Такое же наказание ожидало и основателя секты, которого приговорили к смертной казни в 2004 году. Правда, тогда защита обжаловала приговор на основании того, что Асахара на момент его вынесения был невменяемым. Однако после многочисленных психиатрических экспертиз суд признал, что приговор лидеру "Аум Синрике" все же может быть приведен в исполнение. 15 сентября 2006 года Верховный суд Японии вынес окончательное решение по делу Секо Асахары, оставив в силе смертный приговор через повешение. В целом за 20 лет к ответственности привлекли 192 членов "Аум Синрике". 19 января 2018 года суд Японии подтвердил пожизненный приговор последнему фигуранту дела "Аум Синрике" Кацуо Такахаси. Часть сторонников секты легитимно продолжают свою деятельность в Японии под надзором полиции.