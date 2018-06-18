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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

В Японии открыли ресторан виртуальной реальности: захватывающие фото

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Будущее рядом. В Японии открылся ресторан виртуальной реальности. Создали его для туристов и для тех японцев, которые только мельком видели бизнес-класс самолета и все его прелести оценить не смогли.

Для достоверной имитации такого путешествия сделали все возможное.

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Гостей встречают официантки, которые внешне похожи на стюардесс. Они дают сувенирные билеты и загранпаспорт.

Кресла в ресторане – копии настоящих бизнес-класса самолетов "Аэробус". Официантки-стюардессы проводят инструктаж о технике безопасности в воздухе. А вот потом ресторан-самолет имитирует взлет: пол и сиденья вибрируют, а пассажиры-клиенты имеют пристібнутись.

Через десятки экранов транслируется вид якобы с лобового стекла самолета. А пассажирам дают очки виртуальной реальности, в них они видят путешествие по разным городам.

Такое удовольствие стоит чуть больше 50 долларов. Однако это значительно дешевле, чем настоящий билет в бизнес-класс.

Теги: Техно Япония Искусственный интеллект Фотоновости
Источник: 24 канал
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