В Японии открыли ресторан виртуальной реальности: захватывающие фото
Будущее рядом. В Японии открылся ресторан виртуальной реальности. Создали его для туристов и для тех японцев, которые только мельком видели бизнес-класс самолета и все его прелести оценить не смогли.
Для достоверной имитации такого путешествия сделали все возможное.
Читайте также: Как будет выглядеть Tesla Model Y: Илон Маск показал тизер электрокара
Гостей встречают официантки, которые внешне похожи на стюардесс. Они дают сувенирные билеты и загранпаспорт.
Кресла в ресторане – копии настоящих бизнес-класса самолетов "Аэробус". Официантки-стюардессы проводят инструктаж о технике безопасности в воздухе. А вот потом ресторан-самолет имитирует взлет: пол и сиденья вибрируют, а пассажиры-клиенты имеют пристібнутись.
Через десятки экранов транслируется вид якобы с лобового стекла самолета. А пассажирам дают очки виртуальной реальности, в них они видят путешествие по разным городам.
Такое удовольствие стоит чуть больше 50 долларов. Однако это значительно дешевле, чем настоящий билет в бизнес-класс.