В Японии расцвели первые сакуры: сказочные фото
Традиционно в середине марта в Японии расцветают сакуры, чем сильно привлекают внимание не только местных жителей, но и туристов. Невероятные фото уже появились в социальной сети Instagram.
Япония славится своими удивительными деревьями сакуры, которые очаровывают розовым цветом. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть сказочное явление и делятся фотографиями со всем миром.
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Не только счастливые дети и взрослые позировали на фоне невероятных нежно-розовых деревьев, но и собаки, и птицы наслаждались красотой природы.
Источник: 24 Канал
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