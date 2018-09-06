В Японии умер первый человек, который пострадал от облучения на станции Фукусима-1

Япония впервые официально признала смерть человека, вследствии поражения радиацией после аварии в 2011 году на АЭС Фукусима-1,

Об этом сообщила служба BBC.

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Отмечается, что погиб мужчина, которому было более 50 лет. В 2016 году после прохождения обследования у него был диагностирован рак легких. Сообщается, что мужчина работал на различных атомных электростанциях по всей стране начиная с 1980-х годов. Работая на станции Фукусима-1 он отвечал за измерения уровня радиации после того, как произошла авария.

Зараженную территорию он посещал дважды, при этом всегда был одет в защитный костюм и маску.

В Министерстве здравоохранения Японии признали, что причиной заболевания и смерти мужчины стало облучения, полученное на Фукусиме. Семье умершего пообещали выплатить компенсацию.

Известно, что после посещения АЭС серьезные заболевания были обнаружены еще в четырех работников электростанции.