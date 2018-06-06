В Японии выпустили необычную кока-колу: видео

Компания Coca-Cola сделала эксперимент и выпустила низкокалорийную версию колы без цвета. Прозрачный напиток изрядно заинтересовал поклонников продукта.

На создание такой воды японская компания разработала 50 образцов "очищенной" колы и, что главное, создавая прозрачную кока-колу, производители отказались от традиционного ингредиента – карамели.

Читайте также: Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток

Вместо этого в необычный напиток добавили экстракт лимона и сделали цитрусовый компонент основным. Такую сладкую воду можно будет попробовать исключительно в Японии, и поступит в продажу такая кола-кола 11 июня.