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В Японии выпустили необычную кока-колу: видео

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В Японии выпустили необычную кока-колу: видео

Компания Coca-Cola сделала эксперимент и выпустила низкокалорийную версию колы без цвета. Прозрачный напиток изрядно заинтересовал поклонников продукта.

На создание такой воды японская компания разработала 50 образцов "очищенной" колы и, что главное, создавая прозрачную кока-колу, производители отказались от традиционного ингредиента – карамели.

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Вместо этого в необычный напиток добавили экстракт лимона и сделали цитрусовый компонент основным. Такую сладкую воду можно будет попробовать исключительно в Японии, и поступит в продажу такая кола-кола 11 июня.

 

 

Теги: LifeStyle Япония Здоровое питание Coca-Cola
Источник: Kotaku
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