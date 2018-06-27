В Японии запустят поезд Hello Kitty: фото
В субботу, 30 июня, в Японии запустят поезд Hello Kitty с целью способствовать развитию туризма.
В поезде Hello Kitty будет два вагона. Об этом сообщает CNN.
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Однако в первом вагоне не будет места. Он предназначен для того, чтобы иметь возможность приобрести региональные товары и продукты Западной Японии – от туалетной бумаги до моторного масла.
Зато во втором разместят огромную куклу Hello Kitty, возле которой создадут фотозону.
Смотрите видео, как выглядит поезд Hello Kitty в Японии:
Источник: 24 Канал
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