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22:53, 26 июня
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В Японии запустят поезд Hello Kitty: фото

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В Японии запустят поезд Hello Kitty
В Японии запустят поезд Hello Kitty / Фото из открытых источников

В субботу, 30 июня, в Японии запустят поезд Hello Kitty с целью способствовать развитию туризма.

В поезде Hello Kitty будет два вагона. Об этом сообщает CNN.

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Однако в первом вагоне не будет места. Он предназначен для того, чтобы иметь возможность приобрести региональные товары и продукты Западной Японии – от туалетной бумаги до моторного масла.

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

Зато во втором разместят огромную куклу Hello Kitty, возле которой создадут фотозону.

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

В Японії запустять поїзд Hello Kitty

Смотрите видео, как выглядит поезд Hello Kitty в Японии:

 

Теги: Транспорт LifeStyle Япония Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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