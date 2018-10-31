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      В Яванском море обнаружили фюзеляж Boeing 737 который разбился в Индонезии

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      Дайверы погрузятся на поиски фюзеляжа 31 октября в 5 утра
      Дайверы погрузятся на поиски фюзеляжа 31 октября в 5 утра / Фото из соцсетей

      Спасатели обнаружили место нахождения фюзеляжа пассажирского самолета Boeing 737, который потерпел крушение у берегов Индонезии 29 октября.

      Об этом сообщило издание Todayonline со ссылкой на главу вооруженных сил страны маршала Хади Тчахджанто.

      Читайте также: Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: известна причина крушения самолета

      Отмечается, что поисковая команда уже выяснила координаты, однако теперь нужно подтвердить, что это действительно фюзеляж.

      Мы решительно верим, что нашли именно часть фюзеляжа JT610,
      – сказал Хади Тчахджанто.

      Спасатели использовали гидроакустические приборы, чтобы определить, где находятся черные ящики упавшего. Сигнал был обнаружен на глубине 35 метров, дайверы должны начать погружение 31 октября около пяти часов утра.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.Лайнер совершал рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. Не выжил никто.

      Авария пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии:


       

      Что известно об авиакомпании Lion Air?Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

      13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      Что известно о Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщение из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

      Теги: Индонезия авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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