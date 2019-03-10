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      В Эфиопии разбился пассажирский самолет со 157 людьми на борту: никто не выжил

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      В Эфиопии разбился пассажирский самолет
      В Эфиопии разбился пассажирский самолет / Фото из открытых источников

      В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа – не выжил никто.

      На борту Боинга 737, по предварительным данным, было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщает "Радио Свобода".

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      Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Пишет издание AP, самолет разбился через 6 минут после взлета из аэропорта столицы.

      "Продолжается поисково-спасательная операция, и мы не имеем подтвержденной информации о выживших или о возможных жертвах", – говорится в заявлении авиакомпании.

      Глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги сообщил изданию dpa, что все погибли все, кто находился на борту.

      Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил,
      – сказал он.

      Премьер-министр Эфиопии выразил соболезнования семьям жертв.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики LifeStyle Кения Жертвы авиация Африка Food and Drinks
      Источник: 24 Канал
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