В Эфиопии разбился пассажирский самолет со 157 людьми на борту: никто не выжил

В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа – не выжил никто.

На борту Боинга 737, по предварительным данным, было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: В Колумбии разбился самолет, много погибших: фото

Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Пишет издание AP, самолет разбился через 6 минут после взлета из аэропорта столицы.

"Продолжается поисково-спасательная операция, и мы не имеем подтвержденной информации о выживших или о возможных жертвах", – говорится в заявлении авиакомпании.

Глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги сообщил изданию dpa, что все погибли все, кто находился на борту.

Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил,

– сказал он.

Премьер-министр Эфиопии выразил соболезнования семьям жертв.