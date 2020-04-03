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      В Эквадоре исчез один из самых высоких водопадов: возобновит ли его власть

      - Читати новину українською
      Водопад Сан-Рафаэль / shutterstock

      В Эквадоре внезапно исчез водопад Сан-Рафаэль. Причина этого еще неизвестна, однако ученые подозревают, что на это могло повлиять расположение водопада в сейсмической зоне или гидроэлектростанция, которая работает неподалеку. Водопад был одним из крупнейших туристических визиток страны.

      В издании Daily Mail сообщили, что местное правительство ограничило доступ к водопаду. Сейчас там работает группа, которая расследует причину провала грунта.

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      Водопад расположен в парке Каямбе Кока, который является частью эквадорской Амазонки недалеко от границы с Колумбией. Он считается самым высоким в стране и достигает 152 метров.

      Координатор Водной программы Южной Америки Международного союза охраны природы Монгабай Эмилио Кобо считает, что причиной исчезновения стала гидроэлектростанция, которая расположена в 1,2 км от проблемной зоны.

      Водопад, который был там более тысячелетия, разрушился не случайно. Это случилось через несколько лет после открытия гидроэнергетического объекта,
      – отметил Монгабай Эмилио Кобо.

      По словам геолога и бывшего секретаря отдела природного капитала в Министерстве окружающей среды Эквадора Альфредо Карраско отметил, что причина может быть в сейсмической активности региона. Там происходит много землетрясений. В частности, в 1987 году естественное явление нанесло огромный ущерб трансеквадорскому нефтепроводу, который проходит через водопад.

      Правительство Эквадора не планирует проводить реконструкцию русла реки, которая была бы необходима для восстановления водопада.

      Что известно о водопаде Сан-Рафаэль?Он расположен в парке Каямбе Кока, который является частью эквадорской Амазонки недалеко от границы с Колумбией. Водопад считают самым высоким в стране. Его высота – 152 метра.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Экология Эквадор
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