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      В Эстонии могут выпустить в волю российского шпиона Симма: что о нем известно

      37 Читати новину українською
      Герман Симм
      Герман Симм / ekspress.delfi.ee

      Речь идет о Германе Симме. Этот человек находится за решеткой с 2009 года. Дело в том, что Симм в течение 13 лет работал на службу внешней разведки России.

      Так, шпион передал стране-агрессору более 3 тысяч секретных документов госучреждений Эстонии. Об этом сообщает "Европейская правда".

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      Герман Симм был обвинен в государственной измене и в данный момент отсидел более двух третей назначенного ему судом срока. Согласно эстонским законам, он имеет возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.


      Герман Симм

      Впрочем, ранее судебная система Эстонии неоднократно отказывала Симму в условно-досрочном освобождении, отмечая, что освободить шпиона досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления. Настоящее ходатайство об условно-досрочном освобождении шпиона суд страны рассмотрит 29 октября.

      На данный момент мужчине 72 года. Его приговорили к 12 годам тюрьмы, и этот срок истекает в 2021 году. Тогда же Симму назначили еще и штраф за государственную измену в размере около 1,4 миллиона евро.

      Что еще известно о Германе Симме?

      Он – бывший высокопоставленный эстонский чиновник, сотрудник Министерства обороны Эстонии. В милиции работал с 1966 года, отмечен 44 поощрениями за 25 лет карьеры в милиции

      Впоследствии, в должности начальника отдела безопасности Министерства обороны Эстонии, Симм считался де-факто полномочным представителем государственной безопасности Эстонии и неоднократно принимал участие в различных международных конференциях и подписании правительственных договоров по безопасности.


      Герман Симм

      С 1995 года Симм начал сотрудничество со Службой внешней разведки РФ

      Сначала Симм получал от 200 до 300 долларов в месяц, а позже стал получать несколько тысяч евро: всего за год он зарабатывал обычно около 100 тысяч крон, выезжая 3 – 4 раза за границу. При вербовке Симм взял с российских спецслужб обязательства не применять полученную информацию с целью вооруженной агрессии против Эстонии. В случае успеха ему обещали помочь не только восстановить звание полковника, которого он лишился после распада СССР, но и получить звание генерала, в котором ему отказали высокопоставленные чиновники Министерства обороны Эстонии.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Эстония
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