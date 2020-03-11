В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии заявили, что в стране начался экономический кризис. Балансы компаний резко сократятся, банки начнут отзывать кредиты. Основная задача эстонских властей – минимизировать негативное влияние кризиса.

Про критичну ситуацію у країні заявив міністр фінансів Естонії Мартін Хельме, повідомляє ERR.

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Такого відчутного падіння економіки не було з 2008 року. В Естонії очікують, що це матиме вплив на реальне життя.

Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити,

– пояснив Хельме.

Основне завдання тепер полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні. За словами Хельме, уряд не урізатиме бюджетні витрати, щоб подолати економічну кризу.

За його словами, такої поганої "видимості", як є зараз економіці, у Європі раніше не було ніколи. Все сталося за останні два тижні. "Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", – додав міністр фінансів.

Хельме зазначив, що падіння цін на нафту буде тимчасовим. Ціни повернуться до рівня 60 – 65 доларів за барель впродовж 6 місяців.

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