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      В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

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      Власти Эстонии заявили, что в стране начался экономический кризис. Балансы компаний резко сократятся, банки начнут отзывать кредиты. Основная задача эстонских властей – минимизировать негативное влияние кризиса.

      Про критичну ситуацію у країні заявив міністр фінансів Естонії Мартін Хельме, повідомляє ERR.

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      Такого відчутного падіння економіки не було з 2008 року. В Естонії очікують, що це матиме вплив на реальне життя.

      Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити,
      – пояснив Хельме.

      Основне завдання тепер полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні. За словами Хельме, уряд не урізатиме бюджетні витрати, щоб подолати економічну кризу.

      За його словами, такої поганої "видимості", як є зараз економіці, у Європі раніше не було ніколи. Все сталося за останні два тижні. "Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", – додав міністр фінансів. 

      Хельме зазначив, що падіння цін на нафту буде тимчасовим. Ціни повернуться до рівня 60 – 65 доларів за барель впродовж 6 місяців. 

      Обвал ціни на нафту: головне

      • ОПЕК та Росія 9 березня не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Це спровокувало падіння цін на нафту на 30%.  На тлі такого стрімкого падіння курс російського рубля підвищився з 62 до 75 за долар.
      • Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.
      • Також акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найсильнішим здешевшанням від 2008 року.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Обвал цен на нефть Эстония
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