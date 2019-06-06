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      В Эстонии продают квартиры за 50 евро: что с ними не так – фото

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      В эстонском городе Кохтла-Ярве решили устроить распродажу недвижимости. Здесь можно купить квартиру по смешной цене от 50 евро.
      В эстонском городе Кохтла-Ярве решили устроить распродажу недвижимости. Здесь можно купить квартиру по смешной цене от 50 евро. / Wikiway.com

      В эстонском городе Кохтла-Ярве решили устроить распродажу недвижимости. Здесь можно купить квартиру по смешной цене от 50 евро.

      Открытый аукцион в городе, который расположен неподалеку от границы с Россией, проведут 14 июня, пишет местное издание Postimees.

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      Почему квартиры выставляют на аукцион?

      На аукцион выставлены квартиры, в которых никто не живет. Преимущественно владельцы умерли и не передали никому в наследство, или наследников не заинтересовало это жилье – поэтому такая недвижимость стала собственностью города.

      Помощница мэра города Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар отметила, что за год собирается примерно 20-25 таких квартир.

      На подобных аукционах, как правило, продают несколько таких помещений. Из-за долгов за коммуналку, плохого состояния жилья или большого количества мусора в нем некоторые удается продать не с первого раза.

      На этот раз на торги выставили 39 объектов, из них 22 пустуют, а в остальных живут арендаторы, которые также могут воспользоваться правом его выкупить.

      Стоимость самого дешевого лота – 50 евро, самого дорогого – 3 тысячи (ориентировочно 90 тысяч гривен). Правда, за участие придется заплатить 32 евро.

      Естонія квартири аукціон 50 євро

      Так выглядит двухкомнатная квартира, стартовая цена которой 50 евро

      К слову, подобную распродажу недвижимости устраивают в одной из японских префектур.

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      Теги: Курьезные новости Рынок недвижимости Аукцион Продажа недвижемости Эстония Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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