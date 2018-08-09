В Эстонии произошел пожар в зоне поиска ракеты, которую ошибочно выпустил испанский истребитель

В лесу Ярвамаа в районе Ййекюла произошел пожар. Именно на этой территории раньше упала ракета, по ошибке выпущенная истребителем военно-воздушных сил Испании.

Об этом сообщает Рostimees со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Айво Вахеметса.

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В зоне поисков сейчас продолжается пожар. Соответствующие службы сейчас занимаются ликвидацией пожара. После завершения операции по ликвидации возгорания эксперты смогут начать поиски вещественных доказательств с целью установления места падения ракеты,

– сказал он.

Напомним, что 7 августа истребитель военно-воздушных сил Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух". Впоследствии пилотов, которые по ошибке выпустили ракету, отстранили от полетов.

8 августа премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к НАТО с просьбой очень серьезно отнестись к случаю со случайным пуском боевой ракеты испанским истребителем Eurofighter.