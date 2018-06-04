В это время дома никого не было, – женщина показала свое селфи, сделанное неизвестным существом

Британка Дебра Деметрив из Ньюкасл-апон-Тайна до сих пор не может успокоиться после собственной фотографии, которую она обнаружила в своем телефоне. По ее словам, "селфи" она не делала, а в доме в тот день никого не было.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Ситуация произошла 2 июня, в субботу, когда она отдыхала дома в собственной спальне. Перед сном она положила телефон Samsung S7 под подушку и, проснувшись утром, он там и лежал. Однако на следующий день, случайно заглянув в фотогалерею, она опешила, поскольку кто-то сфотографировал ее, когда она спала.

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Фото Дебры Деметрив, сделанное неизвестным существом 2 июня

В это время в доме больше никого не было. Мой старший сын пошел на работу за 45 минут до того, как эта фотография была сделана. Второй сын был с отцом. Вы можете увидеть, что мои руки рядом со мной, поэтому я не могла сделать этого фото. И мои глаза немного приоткрыты, поэтому если бы кто-то бы был в комнате, я бы это заметила,

– рассказала взволнованная женщина.

Эксперт по сверхъестественным явлениям Сэмми Роулинсон рассмотрела фото и добавила, что оно действительно жуткое. "Духи делают все, чтобы привлечь наше внимание. Если кто-то в прошлом году отошел в вечность, то он может так привлекать внимание женщины", – прокомментировала случай экстрасенс.



Дебра Деметрив