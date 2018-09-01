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В этом году первоклассники пошли в школу по-новому: что изменилось для учеников

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Первоклассники радуются тому, что началась их школьная жизнь. Но пока – никаких домашних заданий и оценок для первоклашек. Их будут обучать исключительно с помощью игры и давать больше свободы – таковы требования новой школы.

Большинство школ и вузов решили устроить День знаний именно 1-го сентября.

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Как оно – играть в стенах школы – уже оценил сын телеведущей Снежаны Егоровой, Иван. Мальчик, похоже, еще не догадывается сколько всего ему здесь предстоит освоить. По словам мамы, он умеет считать только до 5, не пишет и не читает. А вот первоклассница Соломия уже умеет считать до ста и читать по слогам.

Если ребенок устал, мы можем позволить ему просто встать и попить водички, и он может сделать это столько раз, сколько ему нравится, если он устала, то может подойти к ковру и лечь отдохнуть,
– сказала учитель начальных классов гимназии №48 города Киева Неонила Макина.

То, что в первых классах для их детей пока что нет даже парт, потому что не успели закупить, родителей не огорчает. Занятия на ковриках продолжат детство.

Мама Соломии радуется, что ее ребенок – ученица именно этого заведения. А могла и не попасть: в этом году в школу зачисляли по территориальному принципу. В первую очередь тех, кто живет рядом, остальных желающих – на остаток мест.

Київська гімназія №48
Киевская гимназия №48

Чтобы первоклассники успели адаптироваться к школе, посодействовали в профильном министерстве: не успели напечатать учебники. Поэтому до октября дети будут больше играть, чем учиться. Такая же ситуация – и в Кловском лицее, где сегодня тоже прозвенел первый звонок.

Правда, одноместные парты первоклашек здесь давно, а вот учебники тоже ждут. Родители надеются, что образовательная реформа позволит их детям попасть в элитное заведение. Потому что в приоритете те, кто живет рядом. Шансы повышаются и если в школе уже учатся старшие братья или сестры.

В этом году в столице за парты впервые сели 34 тысячи детей. Их знания, чтобы зачислить в школу, не проверяли – это тоже особенность новой школы.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Реформа образования Образование
Источник: 24 канал
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